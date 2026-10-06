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Нижегородская правда

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Нижегородцы вошли в ТОП 3 по заявкам на IV Всероссийские педагогические чтения

Нижегородцы вошли в ТОП 3 по заявкам на IV Всероссийские педагогические чтения

Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов по количеству заявок на IV Всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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