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Царьград

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11 июня: укороченный рабочий день из-за Дня России 12 июня

11 июня: укороченный рабочий день из-за Дня России 12 июня

11 июня станет сокращённым рабочим днём в России, благодаря предпраздничному статусу в связи с празднованием Дня России 12 июня.

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