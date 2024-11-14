AirPods Pro взломали с использованием клетки Фарадея и микроволновой печи в качестве глушителя

Индийские технолюбители, купившие пару AirPods Pro 2 для своей плохо слышащей бабушки, чтобы использовать их в качестве слуховых аппаратов, обнаружили, что эта функция заблокирована в Индии в связи с нормативными ограничениями.
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