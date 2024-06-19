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Ким Чен Ын: отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета

Ким Чен Ын: отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета

Отношения между Российской Федерацией и КНДР вступают в период нового расцвета. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, проводящий в Пхеньяне переговоры с президентом Владимиром Путиным.

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