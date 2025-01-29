Десятки людей погибли в давке на религиозном фестивале в дружественной России стране

Десятки людей погибли в давке на индийском фестивале Кумбха-мела, сообщили местные чиновники, прибывшие на место происшествия, когда огромные толпы людей отправились совершить омовение в одном из самых священных мест проведения индуистского праздника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии