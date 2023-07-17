КЕРЧЬ (ИА Реалист). Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост был атакован ночью в понедельник украинскими надводными дронами.
Крымский мост снова атакован: война с символами продолжается
Комментарии
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Александр
Ждём ударов возмездия
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19 час.
ВН
Владимир Никитееко
Ага и жестов доброй воли
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17 час.
А
Алексей
Чё вы лепите, какие символы? Уже блевать охота от этой пурги. Фашисты, мы их то, мы их сё, расстреляем душегубов, не уйдут от возмездия. И что, всех отпустили. Сколько наших полегло за Мариуполь, чтобы поймать этих ушлёпков. И что в итоге. С мостом тоже все понятно, не жалуйтесь, что они пытаются его взорвать, "война с символами". Они же фашисты как вы говорите, что ещё ждать. С ними всё ясно. По мосту ещё и снабжение наших войск идёт через херсонскую, неудивительно, что враг хочет его уничтожить. Непонятно почему мощные и любые другие боеприпасы от амеров и т.п. спокойно доезжают до фронта. Как на счёт снести магистральных мосты через Днепр, чтобы не ехало на фронт? Тут мы не, какая странная позиция. И отмаза типа мы всё перемалываем. Те, кто трындит про перемалывание, пусть сам пойдёт и попробует перемолоть. Умники, не считают, сколько наших солдат погибнет, перемалывая всю эту технику. Это ещё цветочки. Дадут им мощнее боеприпасы, тут же прилетит снова по мосту.
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17 час.
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