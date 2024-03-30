Чемпионка ОИ Иванова: представлять Россию пятью спортсменами на ОИ — унижение

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лидия Иванова назвала оскорблением слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что россияне не станут бойкотировать Игры в Париже.
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