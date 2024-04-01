Член Конгресса США призвал разобраться с Россией и Палестиной, как с Хиросимой и Нагасаки

Представитель Республиканской партии от штата Мичиган, член Палаты представителей Конгресса США Тим Уолберг призвал, чтобы Вашингтон действовал в связи с конфликтами на Украине и в Палестине, как в Хиросиме и Нагасаки.
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