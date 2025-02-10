🇺🇸🇿🇦«Нет, спасибо» — очередной проект переселения Трампа Не одним Сектором Газа едины — на днях новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал предложение по переселению белых жителей из ЮАР в США.
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🇺🇸🇿🇦«Нет, спасибо» — очередной проект переселения Трампа Не одним Сектором Газа едины — на днях новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал предложение по переселению белых жителей из ЮАР в США.
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