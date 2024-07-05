Пятница, 0️⃣5️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🛠 День трудоголиков 🩱Всемирный день бикини 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1687 год - издан фундаментальный труд Ньютона "Математические начала натуральной философии", в котором сформулирован закон всемирного тяготения и три закона движения 📔 1841 год - британским предпринимателем Томасом Куком открыто первое в мире туристическое агентство 📔 1865 год - создана Секретная служба США 📔 1881 год - египтолог Эмиль Бругш открыл уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов 📔 1922 год - введены «Нансеновские паспорта» для беженцев 📔 1924 год - в Париже стартовали VIII летние Олимпийские игры 📔 1943 год - начало "Курской битвы" - самого крупного танкового сражение в истории и одного из ключевых сражений Второй мировой войны 📔 1946 год - на показе мод в Париже впервые представлен новый открытый женский купальный костюм - Бикини.