Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Андрей Кириленко: «Последние полтора года показали, что у нас есть время полностью перестроить сборную России»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что мужская сборная России готова к омоложению и обновлению состава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх