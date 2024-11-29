На реставрацию исторических зданий Петербурга выделили около 14 млрд рублей

Это средства, предоставленные по линии КГИОП. Около 14 млрд рублей выделили по линии комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) на реставрацию исторических зданий Петербурга в 2025 году.
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