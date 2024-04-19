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Хитрая афёра с московской квартирой: владелец ничего не знал, пока не затопил соседей

Пенсионер из Москвы затопил соседей и случайно узнал, что его квартира больше ему не принадлежит. В хитрой афере, куда втянули владельца, оказались задействованы нотариусы и покупатели, которых сам мужчина ни разу не встречал.

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