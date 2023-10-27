Политнавигатор МИД России сообщил, что в четверг в Москве приняли делегацию ХАМАС.
В Москве – делегации ХАМАС, Ирана и Палестины. Израиль и либералы возмущены
Комментарии
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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. Матф.23----34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; 35 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. 36 Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.
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1 д.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Простите. я написала, а теперь думаю, не моё это дело, лезть в политику. Мне 87 лет. что можно в моём возрасте соображать?
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1 д.
Михаил Гринжук
Террористы это евреи. И их давно пора проучить. Пускай вспомнят как убивали мирных палестинцев.
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5 час.
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