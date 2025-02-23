Олег Царёв: Российская ПВО с вечера и утром перехватила/уничтожила 39 украинских БПЛА:

Российская ПВО с вечера и утром перехватила/уничтожила 39 украинских БПЛА:Из них 12 сбиты над Орловской обл, 10 – над Белгородской, 6 – над Курской; 5 – над Тульской обл, 3 – над Липецкой, 2 – над Воронежской обл, один над Крымом.