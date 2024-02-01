Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: Если ДПП продолжит идти по пути конфронтации, то это подтолкнет Тайвань к еще более опасному положению

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду на пресс-конференции в Пекине заявил, что если администрация Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня вопреки чаяньям народа продолжит идти по порочному пути провоцирования и разжигания конфронтации между двумя берегами Тайваньского пролива, то это подтолкнет остров к еще более опасному положению.