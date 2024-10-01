Киевская власть боится того, что Варшава устроит ей кровопускание из-за Волынской резни

Противостояние Киева и Варшавы по проблеме Волынской резни продолжает набирать обороты. Как известно, Польша уже много раз обращалась с просьбой разрешить эксгумацию и содействовать в захоронении жертв этой трагедии, но никак не смогла получить положительный ответ, невзирая на двусторонние «дружбу и сотрудничество», усилившиеся в последние годы.