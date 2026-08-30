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Один из лидеров АдГ рассказал, откуда у него кружка «Армия России»

Один из лидеров АдГ рассказал, откуда у него кружка «Армия России»

В офисе заместителя главы саксонского отделения партии «Альтернатива для Германии» Ханса-Томаса Тильшнайдера во время съёмок репортажа о выборах заметили кружку с военной символикой России.

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