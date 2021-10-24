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Влиятельный американский аналитический центр назвал слабую сторону политики Владимира Зеленского

Влиятельный американский аналитический центр назвал слабую сторону политики Владимира Зеленского

Представители западных аналитических организаций считают, что судебная система Украины остается одной из главных проблем, которую не может решить действующий президент Владимир Зеленский.

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