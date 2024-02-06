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Данилов: на Украине начали готовить инфраструктуру для истребителей F-16

Данилов: на Украине начали готовить инфраструктуру для истребителей F-16

Инфраструктуру для приема истребителей F-16 американского производства начали готовить на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире местного «24 канала».

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Комментарии
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Федор Родников
А где наше спутниковое слежение-помнится в СССР весь шарик был как на ладони,а сейчас что на айфоны обменяли или перетопили как Мир?
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