Данилов: на Украине начали готовить инфраструктуру для истребителей F-16

Инфраструктуру для приема истребителей F-16 американского производства начали готовить на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире местного «24 канала».
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