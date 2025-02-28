«Лучше назовем их просто Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи!» Фильм «Собачье сердце» Помните знаменитую сцену из фильма «Собачье сердце»? Так кто же такие эти знаменитые Клара и Роза, в честь которых называли младенцев в Советском Союзе и какое отношение они имеют к традиции дарить девушкам подарки на 8 марта? Разбираемся по порядку.