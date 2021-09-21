Более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье

Более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с момента ее старта. Об этом со ссылкой на слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с момента ее старта. Об этом со ссылкой на слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
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