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Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Размер материнского капитала в России планируют проиндексировать с 1 февраля 2027 года. Предварительно выплаты могут вырасти на 5,2%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

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