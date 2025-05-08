Grand Chess Tour. Бухарест. Фируджа сыграет с Каруаной, Гукеш против Дяка и другие партии

Grand Chess Tour Второй этап Superbet Chess Classic Бухарест, Румыния Начало – 15:30 по московскому времени (9 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Saint Louis Chess Club 3-й тур Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США) Уэсли Со (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) Левон Аронян (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) Гукеш Доммараджу (Индия) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Турнирное положение: Фируджа – 1,5 балла, Каруана, Со, Вашье-Лаграв, Дуда, Дяк, Абдусатторов, Прагнанандха, Гукеш – по 1, Аронян – 0,5.
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