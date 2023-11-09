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Глава ЦБ Израиля Ярон: Бои на северной границе вызовут трудности

Глава ЦБ Израиля Ярон: Бои на северной границе вызовут трудности

Руководитель израильского Центробанка Амир Ярон указал на тот факт, что старт сражения в приграничных участках на Севере государства приведёт к возникновению больших сложностей для державы, которых нет из-за происшествий в южной части державы.

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