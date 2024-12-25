В Смоленске Сергей Неверов сделал трогательный подарок пенсионеру

Михаилу Степанькову депутат Госдумы дал слово ещё во время прошлой поездки в Красный, а теперь в руках мастера оказалась новая гармонь Депутат Госдумы Сергей Неверов подарил смоленскому пенсионеру Михаилу Степанькову гармонь.