В Смоленске Сергей Неверов сделал трогательный подарок пенсионеру

Михаилу Степанькову депутат Госдумы дал слово ещё во время прошлой поездки в Красный, а теперь в руках мастера оказалась новая гармонь Депутат Госдумы Сергей Неверов подарил смоленскому пенсионеру Михаилу Степанькову гармонь.
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