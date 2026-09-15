В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон

Сегодня, 15 сентября, в Екатеринбурге начался отопительный сезон 2026/2027. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения (больницы, детские сады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей), которых в городе около 1,3 тысячи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский продолж...
- В Грузии назначен...
- Россия передала С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым