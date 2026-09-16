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ИА Регнум

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Россиянка попала в больницу в Узбекистане из-за жирного плова и самсы

Россиянка попала в больницу в Узбекистане из-за жирного плова и самсы

Жительница Москвы во время отпуска в Ташкенте переела местной еды и попала в больницу. Ирина (имя изменено) рассказала в Сети, что на отдыхе решила попробовать традиционные узбекские блюда — самсу, плов, курутоб и казы — но немного переборщила с количеством.

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