Энергия дня первого февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 760 =Алхимическая задача по Преображению - Великий труд пробуждения Тела Света = Без философского взгляда на Мир человек не может быть здоров и счастлив = Большинство Едино с Богом и идёт вместе с Ним и Его половинкой — Любовью! = Ваша главная Цель - создать высоковибрационную Реальность на Земле = Волна Света станет серьёзным испытанием для вашего физического тела = Волновой Мир, являясь для человека домом, диктует ему свои Законы = Всё есть вибрация стиха и музыки Вселенной, которая даёт движение всему = Всё есть цифра, всё есть вибрация! Чем выше вибрация, тем ярче свет! = Всё, что вы видите во мне - это не моё - это ваше; моё - это то, что я вижу в вас = Всё, что мы делаем без Любви, несёт только несчастья и разрушения = Всевышний в своей безграничной Мудрости ничего не оставил бесполезным =Вся ответственность за поступки человека возложена на самого человека = Вхождение в точку икс - интегрирование циклов прошлого с настоящим = Главное не в том, что ты не веришь, а в том, что Бог продолжает верить в тебя = Дата рождения, фамилия, имя, отчество, широта, долгота места рождения = Два знака Вечности при своём взаимодействии нейтрализуют Пространство = Двери Нового Сознания открываются, когда понимаешь язык Чисел = Делайте только то, что создаёт Свет вокруг вас — таков Путь исцеления = Если люди отвращаются от Высшего, они обращаются к низшему = Если потребность наличествует, то рано или поздно она будет реализована! = Если ты отдашь свой ум, своё эго Высшей Силе, она позаботится о тебе = ".