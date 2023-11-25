Поддержать Куйвашева в Москве приехала армия журналистов. Фото

Презентация свердловского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ с самого начала проходит по-особенному: вместе с губернатором Евгением Куйвашевым в Москву приехали представители около 80 СМИ региона, передает корреспондент URA.
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