Остин Дэй продолжит карьеру в тайваньском клубе

Американский форвард (35 лет, 211 см) снова подписал контракт с «Нью Тайбэй Кингз». В прошлом сезоне чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» уже играл за тайваньскую команду, набирая 16,7 очка и 8,4 подбора в среднем за игру.