США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России В 2023 году оставшиеся в России американские компании заплатили около 1,2 миллиарда долларов налогов, что сделало США крупнейшим иностранным налогоплательщиком в РФ.
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