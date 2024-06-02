Фигуристка Оксана Домнина рассказала о ненавистниках своего мужа Романа Костомарова

Фигуристка Оксана Домнина поделилась своими мыслями о том, почему некоторые люди пишут негативные комментарии в интернете о ее муже Романе Костомарове, который недавно вернулся к активному образу жизни после тяжелой болезни.
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