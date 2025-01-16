Политолог: визит Стармера на Украину – финальный аккорд администрации Байдена

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину стал важным событием, которое политолог Артем Косоруков охарактеризовал как «последний аккорд» администрации президента США Джо Байдена.
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