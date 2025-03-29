Объяснение слухов о второй волне мобилизации после заявления Путина

После заявления Путина о ротации, в России заговорили о второй волне мобилизации: эксперт объяснил что к чему Официальная позиция: мобилизация не планируется Депутаты Госдумы и эксперты единогласно отвергают необходимость новой мобилизации.
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