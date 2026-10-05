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Царьград

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В Тольятти 5 октября проверят сирены на «Тольяттикаучуке»

В Тольятти 5 октября проверят сирены на «Тольяттикаучуке»

Плановая проверка системы оповещения пройдет 5 октября в 10:40 на площадке предприятия «Тольяттикаучук»; специалисты оценят готовность оборудования к нештатным ситуациям, а горожан просят не беспокоиться из-за звука сирен.

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