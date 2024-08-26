На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7

Мощный афтершок магнитудой в 5,7 зафиксировали на Камчатке днем 26 августа. Заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов объяснил, что афтершоки снимают накопленное напряжение, которое могло вызвать более разрушительные толчки.
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