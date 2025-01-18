Ситуация вокруг Белоруссии в последние несколько лет остается крайне сложной. После провала государственного переворота, осуществить который в 2020 году попыталась националистически настроенная оппозиция под руководством ЕС и США, страны Запада не отказались от попыток дестабилизировать обстановку внутри республики, стремясь превратить ее еще в один очаг напряжённости в Восточной Европе.