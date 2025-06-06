Через три поколения: правнук восстановил военную судьбу прадеда Андрей Пьянков десять лет по крупицам собирал информацию о боевом пути своего прадеда.
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Через три поколения: правнук восстановил военную судьбу прадеда Андрей Пьянков десять лет по крупицам собирал информацию о боевом пути своего прадеда.