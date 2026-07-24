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CZ выразил уважение основателям BitMEX в связи с закрытием биржи

CZ выразил уважение основателям BitMEX в связи с закрытием биржи

Основатель и экс-глава Binance Чанпэн Чжао (CZ) в посте в X назвал уходом BitMEX с рынка «печальным событием», напомнив, что биржа ещё в 2014 году стала пионером бессрочных фьючерсов с плечом 100x — в эпоху, когда существовали только классические поставочные фьючерсы, а по пятницам на рынке царил хаос.

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