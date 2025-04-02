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Царьград

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Праправнучка Николая II задержана за экстремистские высказывания в Москве

Праправнучка Николая II задержана за экстремистские высказывания в Москве

В Москве задержана Светлана Вислобокова, заявляющая о своем родстве с Николаем II. Причиной стали экстремистские высказывания в её Telegram-канале, направленные против еврейских и иудейских общин.

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