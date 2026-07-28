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Калуга-поиск

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Калуга и Брест стали побратимами: Шапша договорился о новых направлениях сотрудничества с Беларусью

Калуга и Брест стали побратимами: Шапша договорился о новых направлениях сотрудничества с Беларусью

Калужская область и Беларусь продолжают укреплять партнёрские связи. За 12 лет совместной работы регионы выстроили взаимодействие в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, образовании и науке.

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