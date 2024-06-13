Вокруг озера Ганга в Монголии проводится посадка деревьев

Посадка деревьев идет вокруг озера Ганга в Монголии, сообщает 13 июня информационный портал unen.mn. В сообщении отмечается, что в провинции Сухэ-Батор вокруг озера Ганга, а также на 30 гектарах в районе Дарганга Сум проводится посадка деревьев.