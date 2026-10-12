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ИА Регнум

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ВС России за две недели больше всего ликвидировали боевиков ВСУ из Винницы

ВС России за две недели больше всего ликвидировали боевиков ВСУ из Винницы

За две недели российские бойцы уничтожили больше всего военных ВСУ из Винницкой области. Об этом 11 октября сообщили в российских силовых структурах.

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