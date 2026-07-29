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Татар-информ

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В Бавлах газовщики открыли обновленный единый центр обслуживания населения

В Бавлах газовщики открыли обновленный единый центр обслуживания населения

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань» В городе Бавлы открылось обновленное помещение Единого центра обслуживания населения Бавлинского муниципального района ЭПУ «Бугульмагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».

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