В Тамбовской области планируют увеличить вместимость двух социальных учреждений

Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заказывает проекты реконструкции двух стационарных учреждений социального обслуживания – Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда и Дома социального обслуживания «Доброе сердце».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии