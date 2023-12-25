Пациенты с рассеянным склерозом не могут получить доступ к инновационным российским препаратам

Согласно официальным данным, общая сумма субсидий превысила 58 миллионов рублей. Однако успешное завершение исследований и регистрация новых лекарств не сделали их доступными для пациентов, пишет "Коммерсант".
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