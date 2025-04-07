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Царьград

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Паника в Германии: жители готовят "тревожные чемоданы" на случай кризиса

Паника в Германии: жители готовят "тревожные чемоданы" на случай кризиса

Граждане Германии все чаще испытывают панические атаки из-за страха перед крупным вооружённым конфликтом.

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