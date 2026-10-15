Нетехасский реднек: на юге России фермер перегородил дорогу машине и трижды выстрелил из карабина — 17-летняя девушка погибла, её спутник чудом уцелелВесной 2024 года в Ростовской области фермер, разводивший крупный рогатый скот и арендовавший пастбища, заметил ночью незнакомый автомобиль, двигавшийся к одному из его участков.