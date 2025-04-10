Миронов предложил предоставить военным волонтерам отдельный статус и знак

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко с предложением учредить особый статус и знак отличия «Доброволец России» для военных волонтеров, которые участвуют в специальной военной операции.